15-річна одеситка підпалила авто за обіцянку винагороди, гроші не отримала, зате потрапила до буцегарні

В Одесі затримали 15-річну дівчину, яку підозрюють у підпалі чужої автівки на замовлення. Неповнолітній дурепі, за даними слідства, пообіцяли грошову винагороду, однак після виконання злочину вона її так і не отримала.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одещини 13 жовтня.

Подія сталася ввечері у приватному секторі Пересипського району Одеси. Пожежу помітив і загасив 54-річний власник автомобіля, який одразу викликав поліцію. Ніхто з людей не травмувався. Вогонь пошкодив передню частину автомобіля, розмір збитків уточнюється.

За даними слідства, неповнолітня шукала підробіток у месенджері, де отримала пропозицію підпалювати чужі транспортні засоби. Вона погодилася та разом із невідомим "куратором" обрала авто Volkswagen Transporter, яке потрібно було спалити.

За 300 гривень дівчина придбала бензин, облила ним капот автомобіля та підпалила. Зробила відео підпалу й відправила замовнику. Однак тому "звіт" не сподобався — він наказав повторити відео, під час чого дівчину й викрили.

Під час слідчих дій поліція вилучила пляшку з-під пального та телефон із листуванням із замовником.

Дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу, що карається позбавленням волі до 10 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі встановлюють усі обставини злочину та особу замовника.