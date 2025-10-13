﻿
Війна

Рашисти атакували гуртожиток у Харкові

"Ворог наніс удар ворожим БпЛА по Київському району Харкова. Пошкоджено скління вікон гуртожитку та 2 цивільні автомобілі. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. На місці працюють підрозділи ДСНС", - сказав голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Ворожий БпЛА влучив біля будівлі гуртожитку в центрі міста о 9:20 ранку.

"Пошкоджено фасад, вікна будівлі гуртожитку університету, а також автомобілі, які стояли поруч", – повідомили правоохоронці.

Ворожий безпілотник влучив саме у будівлю.

"У кімнату гуртожитку навчального закладу влучив, за попередніми даними, FPV-дрон", – зазначили в прокуратурі.

У цій будівлі проживають переселенці.

Нагадаємо, авіабомба окупантів знищила сільськогосподарське підприємство на Харківщині.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаХарківокупантидрони
