Війна

Авіабомба окупантів знищила сільськогосподарське підприємство на Харківщині

Унаслідок російського авіаудару вранці 9 жовтня у селі Підлиман Ізюмського району Харківщини зруйноване сільськогосподарське підприємство.

Про це повідомила у Телеграмі Борівська селищна рада.

“Керована авіабомба влучила на територію сільськогосподарського підприємства у селі Підлиман. Внаслідок вибуху виробничі приміщення підприємства зруйновані вщент, знищено сільськогосподарську техніку та продукцію. Пошкоджень зазнали й інші будівлі”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, у центральній частині Підлиману пошкоджено адмінбудівлю, будинок культури, магазин, приватні житлові будинки.

Як повідомлялося, вночі 3 жовтня війська РФ масовано атакували “Шахедами” сільськогосподарське підприємство у Нововодолазькій громаді Харківської області, внаслідок чого загинули 13 тисяч свиней, постраждав співробітник. 

