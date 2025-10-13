﻿
Трамп поки відмовився від перетворення Гази на «Рив'єру Близького Сходу»

Президент США Дональд Трамп заявив, що перед тим як втілювати в життя його ідею щодо перетворення Гази на "Рив'єру Близького Сходу", необхідно подбати про людей.

Як зазначив Трамп, більшу частину Гази було зруйновано і нагадує місце знесення, повідомляє NBC News.

На запитання, чи планує він реалізувати свої плани з перетворення Гази на "Рив'єру Близького Сходу", Трамп відповів: "Я поки що не знаю щодо Рив'єри, тому що подивіться, що у вас є. Спочатку потрібно подбати про людей".

За його словами, процес розчищення зруйнованих будівель та завалів у Газі розпочнеться, по суті, практично одразу.

"Я маю на увазі, що їм доведеться почати зі знесення великої кількості зруйнованих будівель, які ви бачите. Я маю на увазі, що це дуже зруйновано", – сказав він.

Трамп сказав, що йому було б цікаво самому відвідати Газу, додавши: "Я б хотів хоча б побувати там".

Він сказав, що вірить у велике диво, яке станеться в найближчі десятиліття в цьому анклаві.

Нагадаємо, США будуть контролювати дотримання перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС.

Фото: The Hill.

 Автор: Галина Роюк

