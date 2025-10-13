﻿
Культура

Масштабне свято української культури відбудеться 25 жовтня у Дженовічах: деталі "Україніади"

У суботу, 25 жовтня, у містечку Дженовічі, що в Херцег-Нові, відбудеться вже четверта за ліком "Україніада" – масштабне свято української культури, яке стало доброю традицією для місцевої громади та гостей. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Українці Сербії та колишньої Югославії".

Подія, що має на меті єднання та промоцію українських традицій, обіцяє насичену та цікаву програму. Головною подією музичної частини стане виступ відомого гурту Patzyki z Franeka. Окрім того, на сцені виступатимуть професійні артисти та юні таланти – діти, які продемонструють свою любов до української пісні та танцю.

Не обійдеться свято і без гастрономічних принад: відвідувачі матимуть змогу скуштувати традиційні українські страви та солодощі.

На "Україніаді" також буде організовано низку розваг та активностей:

  • Сувеніри на пам'ять;

  • Фотозона для яскравих знімків;

  • Дитячі розваги для найменших гостей;

  • Лотерея подарунків;

  • Конкурс вбрання.

Організатори наголошують, що "Україніада" – це простір єднання, де музика, смак і дружня атмосфера створюють справжнє свято для всієї громади.

Подія відбудеться на території Fanfani Resort / Ресторан Мілена.

Вхід на свято – вільний. Запрошуються всі охочі долучитися до атмосфери української культури та дружби.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що понад 170 українських культурних цінностей вкрали рашисти.

 Автор: Наталка Печерська

