Війна

На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин: є загиблі та поранені

Сьогодні вранці, 13 жовтня, російські війська завдали удару FPV-дроном по місту Семенівка на Чернігівщині. Ціллю став місцевий магазин, внаслідок атаки загинув 29-річний чоловік, ще одна жінка отримала поранення. Про трагедію повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації (РВА) Олександр Селіверстов.

«Внаслідок удару FPV-дрону по магазину «Орхідея» в центрі міста. Загинув 29-річний місцевий мешканець», – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що поранень середньої тяжкості зазнала 71-річна місцева мешканка. Жінка самостійно звернулась до медичного закладу по допомогу.

Після влучання дрона у магазині спалахнула пожежа, однак вогонь вдалося оперативно локалізувати.

Нагадаємо, що цієї ж ночі російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Одещину. Внаслідок обстрілів виникли масштабні пожежі на складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням. Повідомлялося також про одного постраждалого.

 Автор: Галина Роюк

війнаобстрілзагиблийЧернігівщинаFPV-дрони
