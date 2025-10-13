﻿
Головне

Контратаки ЗСУ: окупантів відкинули, але тривають важкі бої

Контратаки ЗСУ: окупантів відкинули, але тривають важкі бої

Сили оборони України продовжують активні бойові дії на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку. Українським військовим вдалося провести успішні контрнаступальні операції та відтіснити російські війська поблизу кількох населених пунктів.

Зокрема, ЗСУ відбили позиції ворога в районах Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки. Це дозволило покращити тактичне становище наших сил і стабілізувати лінію фронту на окремих ділянках, повідомляє DeepState.

Разом із тим, ситуація на напрямку залишається вкрай напруженою. За інформацією DeepState, попри значні втрати, російські окупанти продовжують штурмові дії, намагаючись прорвати українську оборону та просунутися вглиб області.

Аналітики зазначають, що ворог частково просунувся у районі Кучерового Яру та поблизу Шахового, однак Сили оборони ведуть активну оборону й здійснюють контрудари, щоб не допустити закріплення противника.

На Покровському напрямку останні тижні тривають найінтенсивніші бої. Російські війська перекидають додаткові резерви, намагаючись розширити зону контролю, тоді як українські захисники утримують позиції та завдають точкових ударів по техніці та живій силі окупантів.

Раніше українські військові повідомляли про успішні дії у районах Красногорівки, Вугледара та на лівому фланзі Покровського напрямку, де ворога вдалося зупинити і завдати йому значних втрат.

Як повідомляло раніше ForUa, з середини літа США допомагають Україні бити по російських НПЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУГенштабситуація на фронтівійна в Україніситуація під Покровськом
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ворожі БпЛА порушили електро- та водопостачання у Білгород-Дністровському
Війна 12.10.2025 12:13:45
Ворожі БпЛА порушили електро- та водопостачання у Білгород-Дністровському
Читати
ЄС у неділю впровадив на кордоні нову систему в’їзду та виїзду
Полiтика 12.10.2025 11:57:37
ЄС у неділю впровадив на кордоні нову систему в’їзду та виїзду
Читати
Лишається невідомим, чи ухвалено рішення про постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk
Полiтика 12.10.2025 11:47:20
Лишається невідомим, чи ухвалено рішення про постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk
Читати

Популярнi статтi