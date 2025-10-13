Контратаки ЗСУ: окупантів відкинули, але тривають важкі бої

Сили оборони України продовжують активні бойові дії на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку. Українським військовим вдалося провести успішні контрнаступальні операції та відтіснити російські війська поблизу кількох населених пунктів.

Зокрема, ЗСУ відбили позиції ворога в районах Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки. Це дозволило покращити тактичне становище наших сил і стабілізувати лінію фронту на окремих ділянках, повідомляє DeepState.

Разом із тим, ситуація на напрямку залишається вкрай напруженою. За інформацією DeepState, попри значні втрати, російські окупанти продовжують штурмові дії, намагаючись прорвати українську оборону та просунутися вглиб області.

Аналітики зазначають, що ворог частково просунувся у районі Кучерового Яру та поблизу Шахового, однак Сили оборони ведуть активну оборону й здійснюють контрудари, щоб не допустити закріплення противника.

На Покровському напрямку останні тижні тривають найінтенсивніші бої. Російські війська перекидають додаткові резерви, намагаючись розширити зону контролю, тоді як українські захисники утримують позиції та завдають точкових ударів по техніці та живій силі окупантів.

Раніше українські військові повідомляли про успішні дії у районах Красногорівки, Вугледара та на лівому фланзі Покровського напрямку, де ворога вдалося зупинити і завдати йому значних втрат.

Як повідомляло раніше ForUa, з середини літа США допомагають Україні бити по російських НПЗ.