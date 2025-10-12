Юлія Тимошенко має інформацію про близький кінець війни

Я маю інформацію, що дає підстави вірити - кінець війни близький. Тому прошу всіх триматися, - заявила нардепка Юлія Тимошенко в інтерв'ю Українському радіо.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи потребуватиме Україна більше коштів на подолання наслідків і відновлення енергетики після чергового російського масованого обстрілу, зокрема, по енергетиці, 10 жовтня ц.р., Тимошенко звинуватила владу в зриві будівництва фортифікаційни споруд..

"Україна зі свого бюджету виділяла сотні мільярдів гривень, і зараз триває робота спеціальної слідчої комісії. На жаль, результати невтішні, тому що гроші витрачені, а захисту енергетичних об'єктів немає. І ми дуже очікуємо від НАБУ, САП та решти антикорупційних органів серйозних дій, зокрема, щодо фортифікаційних споруд, де сотні мільярдів гривень виділялись на те, щоб побудувати країну-фортецю, яка була б у бетоні. Сьогодні ні грошей, ні якісних фортифікацій. Не хочеться про це говорити, але ворог – це є ворог. Він буде намагатися знищити і Україну, і українців, - сказала Тимошенко. - Але наше завдання – зробити так, щоб кожна копійка, яка так тяжко дістається сьогодні Україні, використовувалася за призначенням. І тому можливо було і енергетичні об'єкти захистити, і гарні фортифікаційні споруди побудувати, і відновити енергетику, і (мати кошти — ред.) на антидронові системи захисту, на самі дрони, безпілотні системи, їх виготовлення. І хотілося б, щоб з'явився справжній контроль за всім цим. А контролю в країні не існує. Інституції контролю сьогодні не працюють. Ми намагаємося це все вирішувати в межах парламенту, але цього не вистачає. Тому нам потрібен серйозний, глибинний, всеосяжний антикорупційний контроль з висновками й з відповідальністю для того, щоб країна могла захиститися від цієї ворожої навали".

Раніше політик повідомляла, що російське вторгнення в Україну нібито може бути закінчене у стислі терміни. Після цього в країні має пройти "тотальне перезавантаження".

Про це голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла під час виступу на Міжнародному жіночому фестивалі в Одесі 5 квітня 2025 року.

"Існують плани, міжнародні плани закінчити війну в Україні до кінця травня. І це дуже оптимістично. І зараз все до цього йде, і це дуже важливо для всіх нас", — сказала Тимошенко.