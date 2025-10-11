У російських регіонах різко скорочують виплати новим контрактникам

У Росії її на тлі дефіциту бюджету різко змінили розміри одноразових виплат контрактникам. Якщо в одних регіонах суми урізали майже вдвічі, то в інших навпаки збільшили.

Про це повідомляє проект "Хочу жити".

На тлі новин про серйозний дефіцит бюджету в РФ починає вимальовуватися помітна нерівність у ціні «гарматного м'яса» у різних регіонах.

Якщо раніше одноразові виплати за підписання контракту з Міноборони винятково зростали, то цього року намітилася зворотна тенденція і скорочують виплати. У Головному управлінні розвідки Міноборони України звернули увагу на те, що в деяких регіонах спостерігається діаметрально протилежна картина: одна місцева влада скорочує виплати майже вдвічі, інша - ще за інерцією піднімає.

Наприклад, у Башкортостані «підйомні» зменшилися з 1,6 млн до 1 млн рублів, в ЯНАО, який колись був одним із лідерів за розміром виплат - з 3,1 до 1,9 млн, у Білгородській області - з 3 млн до 800 тисяч, в Нижегородській – з 3 до 1,5 млн рублів. У той же час у Татарстані тим, хто підписує контракт, «накинули» ще 600 тисяч і тепер обіцяють 3,1 млн рублів, в Рязанській області - цілий мільйон.

Як повідомляє проект, вартість життя контрактника у різних суб'єктах може відрізнятись удвічі. Тобто умовний житель Москви чи Санкт-Пєтєрбурга явно цінніший, ніж житель Якутії, Магадана чи Чувашії.