Зеленський розповів Трампу про російські удари по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили удари РФ по енергетиці та можливості посилити українську ППО, а також домовленості щодо цього.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - написав Зеленський за підсумками розмови з Трампом у суботу.

Зеленський повідомив, що у розмові з американським лідером він поінформував його про російські удари по енергетиці України.

"Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане президенте", - резюмував Зеленський. 

