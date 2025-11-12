Глава Міненерго Світлана Гринчук подала у відставку

У середу, 12 листопада, Міністерка енергетики України Світлана Гринчук подала у відставку. Про це вона повідомила у Facebook.

"Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимиру Зеленському, Кабінету Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста", — написала вона.

Вона заявила, що у межах її професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства" й таких фактів "не може існувати в принципі".

"Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків — будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця", — додала вона.

ForUA нагадує, як повідомляли ЗМІ Світлана Гринчук неодноразово могла ночувати у квартирі ексміністра юстиції Германа Галущенка. Ця інформація була оприлюднена під час засідання Вищого антикорупційного суду, де прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив дані з протоколів візуального спостереження.

Також Кабмін ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень наглядової ради "Енергоатома" та рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.