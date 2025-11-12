У четвер, 13 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни.

Заплановані графіки відключень на 13 листопада:

Графіки погодинних відключень (для побутових споживачів): діятимуть з 00:00 до 23:59 в обсязі від 2 до 4 черг .

в обсязі . Графіки обмеження потужності (для промислових споживачів): застосовуватимуться також з 00:00 до 23:59.

"Укренерго" попереджає, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись.