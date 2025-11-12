﻿
Суспiльство

Графіки знеструмлень 13 листопада діятимуть цілодобово, – "Укренерго"

Графіки знеструмлень 13 листопада діятимуть цілодобово, – "Укренерго"

У четвер, 13 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни.

Заплановані графіки відключень на 13 листопада:

  • Графіки погодинних відключень (для побутових споживачів): діятимуть з 00:00 до 23:59 в обсязі від 2 до 4 черг.
  • Графіки обмеження потужності (для промислових споживачів): застосовуватимуться також з 00:00 до 23:59.

"Укренерго" попереджає, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Укренерговідключення світлазнеструмлення енергосистеми
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

За ексрадника міністра енергетики Миронюка визначена застава у 126 мільйонів гривень
Полiтика 12.11.2025 16:42:40
За ексрадника міністра енергетики Миронюка визначена застава у 126 мільйонів гривень
Читати
В сім'ї культового рок-музиканта Джона Бон Джові поповнення
Культура 12.11.2025 16:31:36
В сім'ї культового рок-музиканта Джона Бон Джові поповнення
Читати
Виконавчого директора "Енергоатому" посадили до СІЗО із альтернативою застави
Надзвичайні події 12.11.2025 16:04:28
Виконавчого директора "Енергоатому" посадили до СІЗО із альтернативою застави
Читати

Популярнi статтi