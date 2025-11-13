Американська акторка Єва Лонгорія, яка нещодавно була на тижні моди в сукні українського бренду, знову з'явилася на публіці в яскравому образі. Цього разу зірка "Відчайдушних домогосподарок" обрала оригінальне вбрання, яке вигідно підкреслило її фігуру.

На сторінці у Facebook Єва показала кадри зі своєї нової фотосесії, яка відбувалася у столиці Іспанії.

50-річна Лонгорія була в сукні чорного кольору з прозорою спідницею. Образ доповнював чорний жакет, звужений на талії, а також мінімалістичні чорні босоніжки.

"Мадриде, я люблю тебе", – прокоментувала фотосесію Лонгорія.

Підписникам припав до душі новий образ Лонгорії. А деякі фанати зауважили, що Єва у своєму розкішному віці гарячіша, ніж будь-коли.