Кучеренко: Корупційний скандал в «Енергоатомі» — це удар наших партнерів через НАБУ по вищому керівництву України

Народний депутат Олексій Кучеренко прокоментував резонансний корупційний скандал у НАЕК «Енергоатом», викритий Національним антикорупційним бюро (НАБУ). Парламентар висловив думку, що ці події можуть бути не просто боротьбою з корупцією, а й зовнішнім впливом, спрямованим проти вищого керівництва України.
«Корупційний скандал в «Енергоатомі» — це удар наших партнерів через НАБУ по вищому керівництву України», — заявив народний депутат.
Він підкреслив, що у зв'язку з цим виникає низка важливих питань:
«В такому разі виникає питання, а що це раптом нашим союзникам захотілося збити когось з посади? Я не маю критичності до Зеленського, до всієї його команди, але тут наслідки треба передбачити в цей час, коли на фронті ви бачите, що відбувається. В енергетиці це що відбувається, в економіці це що відбувається».
На думку Кучеренка, масштаби проблеми є набагато більшими, ніж можуть здаватися, і не обмежуються фігурантами однієї справи.
«Тому тут так просто двома міністрами, яких там, ти тут не обійдися, як на ми».
Контекст
Раніше НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в енергетичному секторі, зокрема в «Енергоатомі», пов'язану з отриманням «відкатів» від контрагентів.
У рамках розслідування було проведено обшуки та оголошено підозри низці осіб, серед яких фігурують ексрадник міністра енергетики, виконавчий директор «Енергоатома», а також особи, пов'язані з так званим «бек-офісом» для легалізації коштів.
У ЗМІ з'явилася інформація про причетність до схеми бізнесмена, близького до президента, а також колишніх високопосадовців.
На тлі скандалу уряд припинив повноваження Наглядової ради «Енергоатома».