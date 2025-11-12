Кучеренко: Корупційний скандал в «Енергоатомі» — це удар наших партнерів через НАБУ по вищому керівництву України

Народний депутат Олексій Кучеренко прокоментував резонансний корупційний скандал у НАЕК «Енергоатом», викритий Національним антикорупційним бюро (НАБУ). Парламентар висловив думку, що ці події можуть бути не просто боротьбою з корупцією, а й зовнішнім впливом, спрямованим проти вищого керівництва України.

«Корупційний скандал в «Енергоатомі» — це удар наших партнерів через НАБУ по вищому керівництву України», — заявив народний депутат.

Він підкреслив, що у зв'язку з цим виникає низка важливих питань:

«В такому разі виникає питання, а що це раптом нашим союзникам захотілося збити когось з посади? Я не маю критичності до Зеленського, до всієї його команди, але тут наслідки треба передбачити в цей час, коли на фронті ви бачите, що відбувається. В енергетиці це що відбувається, в економіці це що відбувається».

На думку Кучеренка, масштаби проблеми є набагато більшими, ніж можуть здаватися, і не обмежуються фігурантами однієї справи.

«Тому тут так просто двома міністрами, яких там, ти тут не обійдися, як на ми».

Контекст