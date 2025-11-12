За ексрадника міністра енергетики Миронюка визначена застава у 126 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 126 млн грн застави для Ігоря Миронюка - ексрадника міністра енергетики, якому інкримінують участь у злочинній організації, яка отримувала відкати у 10-15% від підрядників «Енергоатому».

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Ногачевський, повідомляє Укрінформ із посиланням на судового засідання.

«Суд ухвалив: застосувати до підозрюваного Миронюка Ігоря Миколайовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб з дня його фактичного затримання, тобто до 8 січня 2026 року включно. Визначити заставу у розмірі 126 мільйонів гривень», - оголосив суддя.

У разі внесення застави Миронюк має виконувати низку обов’язків: прибувати за першим викликом до органу досудового розслідування, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

У ході судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд застосувати до Миронюка запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 136 млн 620 тис. гривень застави.

Прокурор перерахував ризики, через які Миронюка варто взяти під варту, оскільки він має можливість переховуватися за кордоном. Зокрема, дружина Миронюка має дозвіл на проживання у Словаччині та банківський рахунок.

Сам Миронюк володіє компаніями у Болгарії та Словаччині. Також, за даними слідства, Миронюк обговорював реєстрацію фірм на Кіпрі та Британських Віргінських островах.

Крім того, за останні 7 років він здійснив 42 перетини кордону.

За словами прокурора, у разі доведення вини Миронюку загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі і конфіскація майна.

Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада НАБУ заявило про спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. Слідство встановило, що учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на "Енергоатом".

Обізнаний співрозмовник у правоохоронних органах поінформував, що працівники антикорупційного бюро провели обшуки в бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.

11 листопада правоохоронці у рамках розслідування справи про корупцію в енергетиці затримали п'ятьох осіб, а про підозру повідомили сімом особам, зокрема бізнесмену – керівнику злочинної організації, колишньому раднику міністра енергетики, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом", а також чотирьом особам - "працівникам" бек-офісу з легалізації коштів.

За інформацією проєкту "Схеми", у цій справі підозри отримали: Тимур Міндіч ("Карлсон"), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор"), Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

П'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тимур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо звільнення Галущенка з посади міністра юстиції.

12 листопада уряд ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Кабінет міністрів поклав виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.