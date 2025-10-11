﻿
Кабмін створив міжвідомчу групу для збереження документальних свідчень про події збройної агресії РФ

Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу з питань координації заходів зі збереження документальних свідчень про події збройної агресії Російської Федерації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю.

Зокрема, затверджено положення даного тимчасового консультативно-дорадчого органу Кабміну. 

Крім того, внесено зміни до положення про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, до складу Ради Коордштабу включено секретаря РНБО (за згодою), а також представника Апарату РНБО - до групи ведення переговорного процесу (за згодою).

Як відомо, 12 березня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення в Україні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Кабмінрашистивоєнні злочини
