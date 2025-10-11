Нічна атака по Одесі: у місті зафіксовані проблеми зі світлом і водопостачанням

Російські війська вночі атакували Одесу ударними безпілотниками, після чого у місті зафіксовані проблеми зі світлом та водопостачанням, також постраждала одна людина, повідомляє ДТЕК та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У частині Одеси та Одеського району зникло світло через аварію в мережі", - сказано в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Кіпер, у свою чергу, повідомив про атаку в ніч на суботу енергетичної та цивільної інфраструктури Одещини. Внаслідок цього зафіксовані пошкодження енергетичного обладнання, 2 житлових будинків і будівлі готельного комплексу.

Крім того, одна людина постраждала, додав він.

За словами очільника ОВА, рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій та ремонтні бригади негайно приступили до роботи, як дозволила безпекова ситуація. "Енергетики докладають максимум зусиль для повного відновлення енергопостачання. Критичну інфраструктуру оперативно заживлено від генераторів", - зазначив Кіпер.

ДСНС повідомила, що внаслідок атаки безпілотників виникли пожежі енергетичної інфраструктури та 3-поверхової будівлі готельно-ресторанного комплексу.

Вогнеборці врятували 2 осіб та оперативно ліквідували загорання.

На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 21 особі.

"Також зазнали ушкоджень 3 житлові будинки", - повідомила ДСНС.

Тим часом, за повідомленнями телеграм-пабліків, електропостачання в Одесі зникло одразу ж після ворожої масованої атаки безпілотників.