Енергетики повернули світло 800 тисячам киян

У Києві енергетики повернули світло 800 тисячам жителів, які залишилися без електроенергії після російської атаки в ніч проти 10 жовтня.

Про це повідомили у ДТЕК.

Там зазначили, що завершили основні роботи з відновлення електропостачання після масованого обстрілу минулої ночі. Тож понад 800 тисяч мешканців столиці знову зі світлом.

Станом на ранок 11 жовтня залишились локальні аварії. Енергетики продовжують працювати над окремими заявками.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом російські війська атакували Україну 497 засобами повітряного нападу: 32 ракетами та 465 безпілотниками.

Міський голова Києва зазначив, що російська атака в ніч проти 10 жовтня була для Києва «однією з найскладніших за наслідками». У місті виникли проблеми з електропостачанням — без світла залишився лівий берег столиці.

Президент Володимир Зеленський повідомив про 20 постраждалих у всій Україні внаслідок російського удару, одна дитина загинула.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що цей удар був одним із найбільших сконцентрованих саме проти обʼєктів енергетики. За даними «Укренерго», через російські атаки знеструмленими опинилися споживачі у Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.