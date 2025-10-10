Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що американські ракети Tomahawk, які планують передати Україні, призначені не для залякування Росії, а для практичного застосування у війні,повідомляє Укрінформ

За словами Тихого, зараз українська й американська команди працюють над тим, щоби узгодити деталі і нюанси, в яких формах та комплектаціях ці ракети можуть бути надані Україні.

“Ми чуємо і вітаємо позитивні сигнали з боку Сполучених Штатів і президента США щодо можливості надання цієї дуже потужної зброї. Я хочу нагадати, що Україна піднімала питання можливості надання цих ракет і раніше ще за попередньої адміністрації США. Тоді відповідь була “ні”. Зараз такої відповіді “ні” немає. Натомість є дуже детальна і важлива дискусія з приводу можливості надання цих ракет”, – сказав він.

Речник МЗС наголосив, що ракети мають бути передані не “щоб залякати Росію”, а щоб допомогти Україні позбавити агресора низки засобів терору.

“Йдеться про дуже прикладне застосування у війні, щоби припинити її”, – додав Тихий.