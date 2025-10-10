Меланія Трамп заявила, що отримала відповідь від Путіна на свій лист щодо українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп у спеціальному зверненні в Білому домі повідомила, що отримала відповідь від очільника Росії Володимира Путіна на свій лист щодо викрадених українських дітей.

Вона зазначила, що протягом останніх трьох місяців підтримує з ним “відкритий канал комунікації”.

ForUA нагадує, під час зустрічі на Алясці Дональд Трамп особисто передав Володимиру Путіну листа від своєї дружини Меланії. У посланні йшлося про тяжке становище дітей, яких Росія незаконно вивезла з України.

Меланія Трамп розповіла, що після того, як у серпні її лист отримав очільник Росії Володимир Путін, вона отримала від нього письмову відповідь. У ній Путін підтвердив, що готовий взаємодіяти безпосередньо з нею та детально розповів про українських дітей, які перебувають у Росії.

За словами Меланії Трамп, протягом останніх трьох місяців сторони провели кілька неформальних зустрічей та телефонних розмов, які відбувалися “у дусі доброї волі”. Вона зазначила, що за цей час багато дізналася про ситуацію з українськими дітьми.

Москва надала фото та інформацію про українських дітей, які повернулися до України протягом останнього тижня, а також дані про “соціальні, медичні та психологічні послуги, які надають українським дітям”.

“За останні 24 години вісім дітей возз’єдналися зі своїми сім’ями. Кожна з цих дітей пережила важкі часи через війну в Україні”, – повідомила перша леді США.

Вона також додала, що Росія погодилася забезпечити возз’єднання осіб, які досягли 18-річного віку.

Перша леді США Меланія Трамп написала очільнику Росії Володимиру Путіну “мирного листа”, у якому закликала захистити дітей і майбутні покоління у всьому світі.