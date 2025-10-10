Окупанти пошкодили обладнання магістральної гілки аміакопроводу «Одеса - Тольятті»

Війська рашистів артилерійським обстрілом пошкодили обладнання сателітного поста секціонування на лінійній частині магістральної гілки аміакопроводу «Одеса — Тольятті».

Про це повідомило Командування Сил підтримки ЗСУ.

Інцидент трапився приблизно об 11:00 9 жовтня. Як уточнює Донецька ОДА, ідеться про територію між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади на Донеччині. Згідно з мапою моніторингової платформи Deep State, це просто біля лінії боєзіткнення.

Військові пояснили: після зупинки транспортування рідкого аміаку з 2014 року на пошкодженій ділянці трубопроводу присутня невелика кількість технічного аміаку.

Станом на 12:00 жовтня, за даними від підрозділів Сил оборони України, на напрямку погіршення якості повітря чи наявності запаху аміаку не фіксується.

Через те що аміакопровід розташовується на лінії боєзіткнення, його неможливо обстежити. Збір даних проводять шляхом моніторингу із застосуванням БпЛА підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки.

«Ураховуючи неодноразові факти пошкодження аміакопроводу, командири всіх рівнів застосовують дієві заходи захисту особового складу для дій в умовах хімічного зараження. Ситуація, що склалась, значною мірою не впливатиме на виконання завдань Сил оборони України», — зазначили у Командуванні Сил підтримки ЗСУ.

У Донецькій ОДА писали, що у районі пошкодження спостерігається білий дим — це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску. Це може зайняти декілька днів.

Еколог Євген Хлобистов пояснив у коментарі «Суспільному», що в повітря міг потрапити лише залишок аміаку. Що далі від місця розриву, то його концентрація менша. Найімовірніше, люди просто будуть відчувати невеличкий неприємний запах, але це мало статися безпосередньо в момент прориву.

Жителям навколишніх він порадив менше перебувати на вулиці та пити багато води.

«Зачинити вікна, не виходити на вулицю. Якщо є печіння в очах — промивати водою, пити більше води, якщо є якісь неприємні відчуття в горлі. Головне — протриматися декілька годин, тому що аміак дуже швидко розчиняється в повітрі», — сказав Хлобистов.

Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що за результатами проведених досліджень атмосферного повітря та питної води у містах Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ перевищень гранично допустимої концентрації аміаку в атмосферному повітрі та питній воді не виявлено.