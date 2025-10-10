﻿
Свiт

Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру 2025 року, і це не Трамп

У п’ятницю, 10 жовтня, Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2025 року венесуельській опозиціонерці Марії Коріні Мачадо.

Нагороду Мачадо присуджено “за її невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії”.

Нобелівська премія миру вважається однією з найпрестижніших нагород у світі. У заповіті Альфреда Нобеля вказувалося, що лауреатом має стати людина, котра зробила найбільший внесок у зміцнення дружби між народами.

Раніше кілька країн номінували президента США Дональда Трампа на премію миру. Сам Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру та інтенсивно це лобіює. Але, як зазначили у Нобелівському комітеті, його лобіювання зазвичай є контрпродуктивним та має більше негативний, ніж позитивний ефект.

ForUA нагадує, у 2024 році Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo, яка об’єднує жертв атомних бомбардувань Хіросіми на Нагасакі у часи Другої світової війни.

Нобелівський тиждень 2025 року розпочався 6 жовтня у Швеції та Норвегії. Цьогорічна грошова винагорода для лауреатів становить 11 млн шведських крон (приблизно $1,2 млн).

Церемонія вручення Нобелівської премії традиційно відбудеться 10 грудня у Стокгольмі – у день народження засновника нагороди Альфреда Нобеля.

 Автор: Сергій Ваха

