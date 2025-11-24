Президента Венесуели Мадуро та його уряд визнали членами терористичної організації, – Білий дім

США визнали президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді членами іноземної терористичної організації "Картель сонць" (Cartel de los Soles). Про це повідомляє CNN.

Це рішення уповноважить президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції, спрямовані проти активів та інфраструктури Мадуро, а також, за словами представників адміністрації Трампа, розширені військові можливості для ударів усередині Венесуели.

Офіційно адміністрація Трампа заявляє, що працює над скороченням незаконних потоків мігрантів та наркотиків, але можливим побічним ефектом цих зусиль є зміна режиму Мадуро.

За словами американського посадовця, Трамп сподівається, що тиску буде достатньо, щоб змусити Мадуро піти у відставку без вжиття прямих військових дій.

Минулого тижня Трамп висловив певну відкритість до дипломатичного врегулювання, заявивши, що Мадуро "хотів би поговорити", а пізніше припустив, що він буде відкритий для розмови з ним "у певний час".

Як відомо, американські військові зібрали в регіоні понад десяток військових кораблів та 15 000 військовослужбовців у рамках операції "Південний спис". Американські військові вже вбили десятки людей під час атак на човни в рамках кампанії з боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Високопосадовці проінформували Трампа про низку варіантів дій у Венесуелі, включаючи удари по військових чи урядових об'єктах та рейди спеціальних операцій. Варіант нічого не робити також залишається.