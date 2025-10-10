﻿
Енергетика

Посли G7 терміново зустрілися з представниками України після масованої атаки РФ

Посли G7 терміново зустрілися з представниками України після масованої атаки РФ

Посли держав «Групи семи» 10 жовтня провели термінову зустріч із міністеркою енергетики Світланою Гринчук та партнерами, аби обговорити російські удари по інфраструктурі.

Про це дипломати повідомили в соцмережі Х.

На зустрічі також були присутні представники українських компаній НАК «Нафтогаз України», НАК «Укренерго» та НАК «Енергоатом».

Учасники обговорили російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру та підтримку України в протидії подальшим ударам і забезпеченні найнагальніших потреб.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук розповідала, що станом на 12:00 найскладніша ситуація з енергетикою спостерігається на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині.

В етері телемаратону «Єдині новини» Гринчук пояснила, що питання, чи повернеться Україна до графіків відключення світла, залежить від того, наскільки сильно постраждали об’єкти.

Нині електрики намагаються переводити мешканців на графіки тимчасових відключень, заживляти критичну інфраструктуру і паралельно працювати над оглядом, розбором завалів і оцінкою ситуації.

Станом на 13:00 в Міненерго повідомили, що аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовують у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 10 жовтня російські війська атакували Україну 497 засобами повітряного нападу: 32 ракетами та 465 безпілотниками.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що це був один із найбільших сконцентрованих ударів проти обʼєктів енергетики.

Більшість цілей було знищено, однак військові зафіксували прямі влучання 13 ракет та 60 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих цілей та їхніх уламків на 7 локаціях.

Президент Володимир Зеленський повідомив про 20 постраждалих по всій Україні внаслідок російського удару, одна дитина загинула.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

енергетикаблекаутСвітлана Гринчукпосли G7
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Навіть ХАМАС виявляє домовленість, але не Путін, - Зеленський
Полiтика 10.10.2025 09:08:56
Навіть ХАМАС виявляє домовленість, але не Путін, - Зеленський
Читати
Внаслідок атаки агресора по Київщині 28 тис. родин залишилися без світла, пошкоджено будинки
Надзвичайні події 10.10.2025 08:43:47
Внаслідок атаки агресора по Київщині 28 тис. родин залишилися без світла, пошкоджено будинки
Читати
Україна повернула із тимчасово окупованих територій 23 дітей
Суспiльство 10.10.2025 08:41:01
Україна повернула із тимчасово окупованих територій 23 дітей
Читати

Популярнi статтi