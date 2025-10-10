Посли G7 терміново зустрілися з представниками України після масованої атаки РФ

Посли держав «Групи семи» 10 жовтня провели термінову зустріч із міністеркою енергетики Світланою Гринчук та партнерами, аби обговорити російські удари по інфраструктурі.

Про це дипломати повідомили в соцмережі Х.

На зустрічі також були присутні представники українських компаній НАК «Нафтогаз України», НАК «Укренерго» та НАК «Енергоатом».

Учасники обговорили російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру та підтримку України в протидії подальшим ударам і забезпеченні найнагальніших потреб.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук розповідала, що станом на 12:00 найскладніша ситуація з енергетикою спостерігається на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині.

В етері телемаратону «Єдині новини» Гринчук пояснила, що питання, чи повернеться Україна до графіків відключення світла, залежить від того, наскільки сильно постраждали об’єкти.

Нині електрики намагаються переводити мешканців на графіки тимчасових відключень, заживляти критичну інфраструктуру і паралельно працювати над оглядом, розбором завалів і оцінкою ситуації.

Станом на 13:00 в Міненерго повідомили, що аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовують у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 10 жовтня російські війська атакували Україну 497 засобами повітряного нападу: 32 ракетами та 465 безпілотниками.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що це був один із найбільших сконцентрованих ударів проти обʼєктів енергетики.

Більшість цілей було знищено, однак військові зафіксували прямі влучання 13 ракет та 60 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих цілей та їхніх уламків на 7 локаціях.

Президент Володимир Зеленський повідомив про 20 постраждалих по всій Україні внаслідок російського удару, одна дитина загинула.