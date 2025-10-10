У Запоріжжі чоловік за допомогою гранати вбив свою знайому

У Запоріжжі поліціянти затримали підозрюваного у вбивстві жінки — за даними слідства, під час конфлікту чоловік привів гранату в бойове положення і вклав у руки знайомій. Жінка загинула.

Про це пише поліція Запорізької області.

За даними слідства, інцидент трапився о 4:10 8 жовтня в одному із багатоквартирних будинків у Заводському районі Запоріжжя.

35-річний чоловік посварився зі своєю 31-річною знайомою. Під час суперечки фігурант використав гранату як засіб для розв’язання конфлікту — висмикнув із неї чеку та без жодних пояснень передав жінці через відчинені вхідні двері до квартири.

Одразу після того, як потерпіла взяла боєприпас у руки, він вибухнув, завдавши їй смертельних травм. У цей час поруч із жінкою у під’їзді перебували ще двоє людей. Вони зазнали осколкових поранень.

Як розповіли в поліції, чоловік намагався переховуватися. На його розшук зорієнтували всі наряди поліції.

На місці події правоохоронці зібрали речові докази, опитали свідків і опрацювали відеозаписи з камер спостереження. Аналіз зібраної інформації дав оперативникам змогу впродовж декількох годин встановити та розшукати фігуранта.

Затриманому повідомили про підозру за:

ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Нині розв’язують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.