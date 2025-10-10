До Верховної Ради привезли цистерну з водою для побутових потреб

Будівля українського парламенту залишилася без водопостачання унаслідок масованої російської атаки уночі проти 10 жовтня.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Спеціальна машина привезла до Верховної Ради технічну воду для побутових потреб для парламенту.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді народний депутат Олексій Гончаренко поскаржився, що взяв із собою на роботу до парламенту зубну щітку, однак виявив, що у будівлі Ради також немає води.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко відповіла, що повного відновлення водопостачання у Києві очікують протягом кількох годин.