Цього року Трамп не отримав Нобелівську премію миру

Нобелівську премію миру присудили венесуельській політикині Марії Коріні Мачадо — за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії.

Про це йдеться на сайті Нобелівського комітету.

Марія Коріна Мачадо є лідеркою демократичного руху у Венесуелі, її називають «одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці».

Як засновниця організації Súmate, що займається демократичним розвитком, Мачадо понад 20 років тому виступила на захист вільних і справедливих виборів. Нобелівський комітет цитує її слова: «Це був вибір на користь бюлетенів, а не куль».

З того часу на політичних посадах та у своїй службі в організаціях Мачадо виступала за незалежність судової влади, права людини та народне представництво. Вона роками працювала над свободою венесуельського народу.

Напередодні виборів 2024 року Марія Коріна Мачадо була кандидаткою в президенти від опозиції, але режим заблокував її кандидатуру. Потім вона підтримала на виборах представника іншої партії — Едмундо Гонсалеса Уррутію.

«Сотні тисяч волонтерів мобілізувалися попри політичні розбіжності. Вони пройшли навчання як спостерігачі за виборами, щоб забезпечити прозорі та чесні вибори. Попри ризик переслідувань, арештів та тортур, громадяни по всій країні стежили за виборчими дільницями. Вони стежили за тим, щоб остаточні підрахунки голосів були задокументовані, перш ніж режим зміг знищити бюлетені та збрехати про результати», — зазначили в комітеті.

Протягом останнього року Мачадо була змушена переховуватися. Але, попри погрози її життю, вона залишилася в країні.

У Нобелівському комітеті зазначають, що Марія Коріна Мачадо відповідає всім трьом критеріям, зазначеним у заповіті Альфреда Нобеля для присудження Нобелівської премії миру.

«Вона об’єднала опозицію своєї країни. Вона ніколи не відступала у спротиві мілітаризації венесуельського суспільства. Вона незмінно підтримувала мирний перехід до демократії. […] Коли авторитарні режими захоплюють владу, вкрай важливо відзначати сміливих захисників свободи, які встають і чинять опір. Демократія залежить від людей, які відмовляються мовчати, які наважуються діяти попри серйозну загрозу і які нагадують нам, що свобода — це не даність, а цінність, яку слід постійно захищати — словами, мужністю та рішучістю», — заявили в комітеті.

Нагадаємо, подавати номінантів на премію миру можуть члени національних асамблей, урядів, чинні керівники держав і члени низки організацій.

Кінцевий термін подання заявок на Нобелівську премію миру 2025 року завершився 31 січня. Як відомо, цьогоріч на премію миру було висунуто 338 кандидатів, з яких 244 — окремі люди, а 94 — організації.

За правилами, Нобелівський комітет не підтверджує імена номінантів ні медіа, ні самим кандидатам. Список номінантів на Нобелівську премію миру публікується лише через 50 років після присудження премії.

Однак у новинах неодноразово з’являлися повідомлення про те, що представники різних країн висувають кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Останнім часом світові політики говорили, що Трампа варто відзначити за його миротворчі зусилля, зокрема щодо конфлікту в Секторі Гази.

Хоча Нобелівський комітет визначився з лауреатом ще до того, як Трамп оголосив про припинення війни між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС, яке має настати невдовзі.

Трамп стверджував, що сам не прагне отримати Нобелівську премію миру, але неотримання Нобелівської премії миру буде образою для США.