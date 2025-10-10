﻿
Суспiльство

У кількох регіонах України запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії

У п’ятницю, 10 жовтня, на території деяких областей запровадили графіки аварійних відключень світла. Причиною стали як атаки на об’єкти енергетики цієї ночі, так і попередні обстріли.

Про це стало відомо з повідомлень обленерго.

Причина застосування графіків аварійних відключень - наслідки російської атаки на енергетику. Енергетики зауважують, що наразі повідомити споживачів про тривалість знеструмлення неможливо.

Сумська область

“Сумиобленерго”повідомили що, одночасно вимикатимуть 10 черг. Усі обмеження діють за вказівкою до відміни командою НЕК "Укренерго".

“За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень. Наразі вони діють для десяти черг споживачів”, - наголосили у компанії.

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" повідомили про тимчасове введення спеціального графіка аварійних відключень світла. Обмеження триватимуть упродовж доби 10 жовтня - від 02:43 до 23:59. Втім, тривалість може бути змінена залежно від ситуації в енергомережі.

Заходи запроваджено через наслідки російських атак на об’єкти енергетики. Це спричинило необхідність тимчасового зниження навантаження на енергосистему регіону.

Чернігівська область

Напередодні “Чернігівобленерго” повідомило, що погодинні відключення світла продовжують діяти і в Чернігівській області. Там графіки запровадили кілька днів тому через потужні атаки на об’єкти енергетики.

Нагадаємо, сьогодні вночі пів Києва опинилася без світла через атаку Росії. На Лівому березі столиці також проблеми з водопостачанням. Енергетики вже працюють за заживленням абонентів. Спочатку - для об’єктів критичної інфраструктури.

Фото Богдана Коверзнєва

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Укренергоелектроенергіяграфіки відключення електропостачання
