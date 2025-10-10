﻿
Надзвичайні події

У Липецькій області Росії розбився літак МіГ-31

У Липецькій області в Росії розбився літак МіГ-31, екіпаж катапультувався.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал ASTRA із посиланням на російські ЗМІ і Міністерство оборони РФ.

«Сьогодні (у четвер – ред.) близько 19:20 у Липецькій області при заході на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак МіГ-31. Екіпаж літака катапультувався, загрози життю льотчикам немає», – повідомили у Міноборони РФ.

Повідомляють, що літак упав у безлюдному районі. Політ нібито виконувався без боєкомплекту.

 Автор: Богдан Моримух

