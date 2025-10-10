﻿
До 12 жовтня в "Дії" триватиме голосування за переможця Нацвідбору Дитячого Євробачення

Розпочався перший етап глядацького голосування за переможця Національного відбору на Дитяче Євробачення – 2025, яке відбудеться в мобільному застосунку Дія.

Опитування триватиме з 10:00 10 жовтня до 10:00 12 жовтня. Як і в попередні роки, переможця Національного відбору визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

Глядацьке онлайн-голосування відбудеться у два етапи, відповідно до практики міжнародного пісенного конкурсу. Перший етап голосування вже триває: опитування відкрилося в застосунку Дія за два дні до фіналу відбору. 

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок Дія, в розділі «Сервіси» обрати «Опитування» та віддати свій голос за одного з шести учасників:

  1. Лікерія Чирва — «Не така як всі»
  2. Ольга Нестерко — «Зозуля» 
  3. Софія Нерсесян — «Мотанка»
  4. Дует Злати Іванів та Владислава Васицького — «Зоряний час»
  5. Всеволод Скрима — «Young heart»
  6. Ангеліна Глогусь — «Моє серце»

Другий етап голосування відбудеться під час трансляції фіналу Національного відбору, 12 жовтня, яка розпочнеться о 18:00. Користувачі зможуть повторно проголосувати за одного з кандидатів або змінити свій вибір, віддавши голос за іншого учасника. 

Опитування відкриється в застосунку Дія перед виступом першого учасника і завершиться після виступу останнього. Про початок і завершення голосування глядачів повідомлять ведучі шоу.

Трансляцію фіналу Нацвідбору забезпечить Суспільне Мовлення:

  • на телеканалі та сайті Суспільне Культура;
  • сайті junior.eurovision.ua;
  • на ютуб-каналі Євробачення Україна. 

Окрім того, фінальне шоу 12 жовтня буде доступне в перекладі жестовою мовою. Виконувати пісні жестовою мовою будуть Анфіса Худашова та Олександр Рудик. А перекладатимуть діалоги жестовою мовою під час фіналу Національного відбору на Дитяче Євробачення – 2025 Тетяна Журкова та Лада Соколюк.

Кожна із вказаних вище платформ Суспільного транслюватиме пісенний конкурс із перекладом жестовою мовою. Окрема трансляція з жестовою мовою також буде доступна на офіційному сайті Суспільне Євробачення.

Ведучими цьогорічного грандіозного фіналу стали незмінний ведучий і коментатор Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, українська співачка Маша Кондратенко та ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва

Цьогоріч у кріслах журі представлені: співак та автор пісень Vlad Darwin, генеральна продюсерка музичних телеканалів «М1» та «М2» Натела Чхартішвілі-Зацаринна та співачка Michelle Andrade.

Нагадаємо, що Суспільне Мовлення у партнерстві з Благодійним фондом «Голоси дітей» раніше оголосило збір коштів на психологічну допомогу українським дітям, постраждалим внаслідок війни, в межах Національного відбору на Дитяче Євробачення – 2025. 

Дитячий пісенний конкурс Євробачення вдруге за історію проведення відбудеться у Грузії. Фінал Дитячого Євробачення – 2025 пройде 13 грудня у столиці Тбілісі. Грузинський представник Andria Putkaradze переміг у фіналі Дитячого Євробачення – 2024 у Мадриді з піснею «To My Mom». 12-річний Артем Котенко з міста Охтирка Сумської області, який представив Україну минулого року з піснею «Hear Me Now», посів третє місце та приніс Україні найкращий результат за останні 11 років. 

 Автор: Богдан Моримух

Популярнi статтi