Зруйноване житло: українцям стане простіше отримати компенсацію

В Україні оновили правила підтвердження руйнування житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів. Тепер для фіксації знищення будинку достатньо одного фото з похибкою геолокації до 10 метрів.

Раніше для подання заявки через «Дію» потрібно було надати щонайменше три фото з різних ракурсів, зроблені зверху з точністю до 4 метрів. Через бойові дії та мінну небезпеку виконати ці умови часто було неможливо, повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Тепер уряд спростив вимоги:

- достатньо одного загального знімка, який чітко показує ступінь руйнування;

- не потрібно фотографувати строго зверху — головне, щоб було видно пошкодження;

- допустима похибка геолокації — до 10 метрів;

- навіть кілька «неідеальних» фото можуть бути прийняті, якщо вони разом підтверджують факт знищення.

Крім того, супутникові знімки Державного космічного агентства та дані Сил оборони України тепер офіційно використовуватимуться для підтвердження руйнувань.

Всі зібрані дані інтегруються з Реєстром пошкодженого майна та порталом «Дія», що має зробити процес отримання компенсації швидшим і прозорішим.

