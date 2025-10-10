У Києві стався обвал у будинку, який був пошкоджений обстрілом

У Києві 9 жовтня стався обвал перекриття будинку на проспекті Відрадному. Обвал відбувся у частині, де під час обстеження не було зафіксовано загрози.



Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Зазначається, що цей житловий будинок зазнав пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч проти 4 липня.



"Після ліквідації наслідків атаки провели попереднє та детальне інструментальне обстеження. За його результатами загрози обвалу в цій частині будинку не було", — йдеться у повідомленні.



У КМДА запевняють, що у місцях, де існувала така загроза, фахівці встановили підпірні стійки – опорні елементи, розраховані витримувати значне навантаження бетону та конструкцій. На початку жовтня місто виділило кошти з бюджету на капремонт будинку.

"Місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень. Це допоможе спланувати протиаварійні заходи", — додала місцева влада.