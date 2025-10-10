У Києві змінили рух громадського транспорту через удари

У Києві після ворожої атаки частина маршрутів громадського транспорту тимчасово змінила схему руху. У зв'язку з проблемами з електропостачанням, які виникли внаслідок обстрілу, місцева влада вивела на лінії додаткові автобуси, які замінили частину маршрутів електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

"Після ворожого обстрілу громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Через відсутність електропостачання частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працює", — зазначили у КМДА.

Які маршрути тимчасово замінили автобуси:

Для забезпечення сполучення районів міста були запущені автобуси, що дублюють маршрути електротранспорту:

№37ТР – курсує від вул. Милославської до ст. м. "Лісова".

№28Т – курсує від Дарницької площі до вул. Милославської.

№30ТР – курсує від вул. Милославської до ст. м. "Почайна".

№8Т – курсує від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8.

Крім того, для поліпшення сполучення між лівим і правим берегами столиці, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.

Робота над відновленням

Фахівці КП "Київпастранс" та енергетичних служб працюють у посиленому режимі над відновленням електроживлення та стабілізацією руху транспорту.

Міська влада закликає пасажирів стежити за оновленнями: "Рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста. Просимо пасажирів стежити за оновленнями на офіційних ресурсах", — додали у КМДА.