Викопали шлях каструлями: як туристи вибиралася з бурі на Евересті

Похід 30-річної Фенг Холідай з друзями по схилах тибетського боку гори Еверест перетворився на справжнє випробування, коли жовтнева заметіль залишила її та сотні інших мандрівників у небезпечних умовах.

1 жовтня Фенг і її група вирушили з села Юпа у префектурі Шигадзе, Тибет, у похід через долину Гама на східному схилі Евересту. Але через три дні подорож перервала раптова хуртовина.

Фенг опинилася серед сотень туристів, яким довелося евакуюватися після того, як надзвичайно сильний снігопад зруйнував намети й засипав стежки на висоті близько 5 000 метрів. Зрештою близько 580 мандрівників і понад 300 місцевих гідів безпечно дісталися до невеликого містечка Цюданг.

Фенг, яка має великий досвід у гірських походах, спершу не злякалася, коли почався снігопад – її група була добре підготовлена. Але коли буря посилилася, а грім і блискавки розкотилися над горами, вона почала хвилюватися.

“Близько опівночі сніг ставав усе густішим, і мій спальний мішок уже не рятував. Усередині з’явився конденсат, усе стало вологим. Тоді я вийшла, щоб відкинути сніг, і побачила, що мої товариші теж засипані. Нам довелося відкопуватися разом, але інструментів не було – лише наші каструлі”, – зазначила вона, повідомляє CNN.

За оцінками синоптиків, на вершині Евересту в суботу випало понад 95 сантиметрів снігу – майже втричі більше, ніж середній тижневий показник для цієї пори року.

Жовтень зазвичай є популярним місяцем для походів біля Евересту, адже після сезону дощів небо часто прояснюється.

“Погода цього року ненормальна. Гід казав, що ніколи не бачив нічого подібного в жовтні. І все сталося надто раптово”, – розповіла інша туристка, Чень Гешуан, яку також евакуювали до Цюданга. “У горах було надзвичайно холодно і волого, існувала реальна загроза переохолодження”.

ForUA нагадує, китайські рятувальники евакуюють сотні туристів, які застрягли на східному схилі Евересту після рекордного снігопаду, що накрив кемпінги минулими вихідними.