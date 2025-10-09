Метро на Виноградар відкриють у 2026 році, - Кличко

У четвер, 9 жовтня, міський голова Києва Віталій Кличко припустив, що у 2026 році буде відкрита станція метро на Виноградар.

– Наступного року як мінімум одна станція буде відкрита, – заявив мер.

Такому припущенню Кличка передувала відповідь директора департаменту фінансів КМДА Володимира Рєпіка стосовно зведення гілки метро на Виноградар.

Довідка. Наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів – від станції “Мостицька” до станції “Сирець”. Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Також частково облаштовано огороджувальні конструкції методом “стіна в ґрунті”, кріплення котловану металоконструкціями. Споруджено основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовано двоярусні тунелі та інше.