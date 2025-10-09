﻿
Свiт

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю закликав вручити Трампу Нобелівську премію миру

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю закликав вручити Трампу Нобелівську премію миру

Офіс Біньяміна Нетаньяху закликав присудити Дональду Трампу Нобелівську премію миру, заявивши, що він її заслужив. Про це інформує пресслужба ізраїльського прем’єра у соцмережах.

«Вручіть Дональду Трампу Нобелівську премію миру, він її заслужив!», — йдеться у повідомленні.

Водночас Politico, з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського, повідомляє, що Київ розгляне можливість висунення Трампа на Нобелівську премію миру у разі, якщо він передасть Україні крилаті ракети «Томагавк» та досягне угоди про припинення вогню.

Представник Нобелівського інституту в Осло Ерик Осхайм повідомив агентству AFP, що 7 жовтня Нобелівський комітет провів заключне засідання, під час якого було визначено цьогорічного лауреата премії миру.

За його словами, «останні штрихи були внесені у понеділок, проте ми ніколи не розголошуємо, коли саме комітет ухвалює своє рішення».

AFP зазначає, що рішення про майбутнього лауреата було ухвалене до появи перспектив врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Осхайм запевнив, що, незважаючи на загострення геополітичної ситуації, ім’я лауреата буде оголошено вчасно.

ForUA нагадує, Дональд Трамп вважає, що саме він заслуговує Нобелівську премію миру і для країни стане “великою образою”, якщо він не отримає премію.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАІзраїльНобелівська премія мирулауреатТрамп Дональд
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Четверо молдован постануть перед французьким судом за антиукраїнські графіті
Свiт 09.10.2025 17:14:12
Четверо молдован постануть перед французьким судом за антиукраїнські графіті
Читати
Тимчасово зупинено рух потягів у напрямку Чернігівщини та Сумщини
Надзвичайні події 09.10.2025 17:02:53
Тимчасово зупинено рух потягів у напрямку Чернігівщини та Сумщини
Читати
Путін визнав збиття азербайджанського авіалайнера, але це сталося нібито через українські дрони
Полiтика 09.10.2025 16:57:00
Путін визнав збиття азербайджанського авіалайнера, але це сталося нібито через українські дрони
Читати

Популярнi статтi