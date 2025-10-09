Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю закликав вручити Трампу Нобелівську премію миру

Офіс Біньяміна Нетаньяху закликав присудити Дональду Трампу Нобелівську премію миру, заявивши, що він її заслужив. Про це інформує пресслужба ізраїльського прем’єра у соцмережах.

«Вручіть Дональду Трампу Нобелівську премію миру, він її заслужив!», — йдеться у повідомленні.

Водночас Politico, з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського, повідомляє, що Київ розгляне можливість висунення Трампа на Нобелівську премію миру у разі, якщо він передасть Україні крилаті ракети «Томагавк» та досягне угоди про припинення вогню.

Представник Нобелівського інституту в Осло Ерик Осхайм повідомив агентству AFP, що 7 жовтня Нобелівський комітет провів заключне засідання, під час якого було визначено цьогорічного лауреата премії миру.

За його словами, «останні штрихи були внесені у понеділок, проте ми ніколи не розголошуємо, коли саме комітет ухвалює своє рішення».

AFP зазначає, що рішення про майбутнього лауреата було ухвалене до появи перспектив врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Осхайм запевнив, що, незважаючи на загострення геополітичної ситуації, ім’я лауреата буде оголошено вчасно.

ForUA нагадує, Дональд Трамп вважає, що саме він заслуговує Нобелівську премію миру і для країни стане “великою образою”, якщо він не отримає премію.