Український сумоїст Явгусишин заявив, що хоче отримати японське громадянство

21-річний український сумоїст Данило Явгусишин, який виступає в Японії під іменем Аонішікі Арата, розповів, що в майбутньому прагне отримати громадянство Японії. Водночас спортсмен уникає розмов про війну в Україні, зосереджуючись на спортивній кар’єрі.

Про це повідомляють Associated Press та японський портал Livedoor News.

За словами Явгусишина, він мріє досягти найвищого звання у світі сумо — йокодзуни, а також у перспективі бачить себе тренером (оякатою). Для цього він планує стати громадянином Японії, адже за місцевими правилами лише громадяни країни можуть обіймати такі посади.

Відповідаючи на запитання журналістів про війну в Україні, спортсмен зазначив: «Моя країна перебуває у дуже складній ситуації, проте я борець сумо, тому я хотів би поговорити про сумо».

Явгусишин розповів, що переїхав до Японії у 2022 році, після того як ще у 2019-му познайомився з японським борцем на міжнародному турнірі. Відтоді він не повертався до України. Його родина наразі перебуває в Німеччині.

Попри прагнення отримати японський паспорт, спортсмен наголосив, що не відмовляється від свого українського коріння: «Україна — це місце, де я народився, де я виріс. Якби була можливість, я б хотів повернутися і відвідати свою країну».

До співвітчизників Явгусишин звернувся зі словами підтримки: «Якщо навіть одна людина, дивлячись на моє сумо, відчує піднесення духу, мені буде приємно».

Данило Явгусишин є одним із небагатьох українців, які виступають у вищих дивізіонах японського сумо, де домінують місцеві спортсмени. Його історія викликала інтерес японських ЗМІ, адже поєднує спортивну амбіцію та складну особисту долю, пов’язану з війною на батьківщині.