﻿
Надзвичайні події

Школярка з Тернополя упередила спробу диверсії

Школярка з Тернополя упередила спробу диверсії

Учениця шостого класу з Тернополя вчасно повідомила службу освітньої безпеки про пропозицію підпалювати транспортні засоби через Telegram, завдяки чому вдалося зупинити спробу вербування неповнолітніх для диверсії, повідомляє Патрульна поліція України.

У Telegram-каналі дівчині запропонували “заробіток” – підпалювати транспортні засоби.

Правоохоронці зауважили, що зазвичай вербування відбувається за однаковим сценарієм: спершу неповнолітнім пропонують виконати прості завдання, а згодом – через шантаж чи обіцянки грошової винагороди – залучають до серйозних злочинів.

Втім, завдяки пильності школярки та її своєчасному зверненню до інспекторки служби освітньої безпеки спробу вербування вдалося зупинити. Усі відповідні служби поінформували та вже працюють над цією справою.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Тернопільполіціяагресія рфдиверсія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Тимчасово зупинено рух потягів у напрямку Чернігівщини та Сумщини
Надзвичайні події 09.10.2025 17:02:53
Тимчасово зупинено рух потягів у напрямку Чернігівщини та Сумщини
Читати
Путін визнав збиття азербайджанського авіалайнера, але це сталося нібито через українські дрони
Полiтика 09.10.2025 16:57:00
Путін визнав збиття азербайджанського авіалайнера, але це сталося нібито через українські дрони
Читати
Шведські рибалки передали Україні 400 тонн сіток, які стали захистом від FPV-дронів
Війна 09.10.2025 16:13:33
Шведські рибалки передали Україні 400 тонн сіток, які стали захистом від FPV-дронів
Читати

Популярнi статтi