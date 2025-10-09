Школярка з Тернополя упередила спробу диверсії

Учениця шостого класу з Тернополя вчасно повідомила службу освітньої безпеки про пропозицію підпалювати транспортні засоби через Telegram, завдяки чому вдалося зупинити спробу вербування неповнолітніх для диверсії, повідомляє Патрульна поліція України.

У Telegram-каналі дівчині запропонували “заробіток” – підпалювати транспортні засоби.

Правоохоронці зауважили, що зазвичай вербування відбувається за однаковим сценарієм: спершу неповнолітнім пропонують виконати прості завдання, а згодом – через шантаж чи обіцянки грошової винагороди – залучають до серйозних злочинів.

Втім, завдяки пильності школярки та її своєчасному зверненню до інспекторки служби освітньої безпеки спробу вербування вдалося зупинити. Усі відповідні служби поінформували та вже працюють над цією справою.