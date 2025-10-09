﻿
Полiтика

Зеленський провів телефонну розмову з Бабішем та домовився з ним про зустріч

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером партії – переможниці парламентських виборів у Чехії Андреєм Бабішем.

Зеленський привітав Андрея Бабіша та його партію з перемогою на виборах та побажав успіхів.

Своєю чергою, Андрей Бабіш відзначив лідерство Володимира Зеленського та хоробрість українського народу у протистоянні російській агресії, підкресливши важливість якнайшвидшого досягнення справедливого миру.

Президент поінформував про поточну дипломатичну роботу України разом зі США, Європейським Союзом та іншими партнерами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.

Зеленський та Бабіш домовилися найближчим часом обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі.

“Ми також домовилися, що якщо все складеться, то наступного року я відвідаю Україну і ми обговоримо все особисто”, – повідомив Бабіш.

ForUA зазначає, Бабіш і його команда раніше обіцяли скоротити допомогу Україні. Зокрема, депутат ANO Карел Гавлічек заявляв, що скасує чеську ініціативу з постачання боєприпасів, якщо стане премʼєр-міністром.

 Автор: Сергій Ваха

УкраїнаЧехіяВолодимир ЗеленськийАндрей Бабіш
