До Казахстану депортували чоловіка, який після участи у війні проти України у складі приватної військової компанії «Вагнер» намагався незаконно потрапити до США. На батьківщині його засудили до п’яти років за ґратами.

Про це пише казахстанське видання Orda.kz.

За даними суду в Алмати, казахстанець Тимур Пралієв вирішив піти служити до російської армії восени 2022 року. Перетнувши кордон, він приїхав до Оренбурга, потім до Санкт-Петербурга і зрештою опинився в Краснодарі, де завербувався до «Вагнера».

З листопада 2022 по жовтень 2024 року чоловік служив зв’язківцем під час війни проти України — за це навіть отримав медаль за відвагу.

Крім того, Пралієв брав участь у наступі на місто Бахмут, за що отримав ще чотири медалі. У 2023 році він отримав російське громадянство, водночас лишивши паспорт Казахстану.

У 2024 році «вагнерівець» брав участь у бойових діях в африканській республіці Малі. За весь час служби у приватній військовій компанії йому заплатили 4 млн 160 тисяч рублів (понад 2 мільйони гривень).

Звільнившись із «Вагнера», чоловік лікувався в Мінську та Уфі, а потім спробував виїхати до США. 4 січня Пралієва затримали у штаті Техас, коли він намагався незаконно перетнути американсько-мексиканський кордон через річку Ріо-Гранде. Крім грошей і паспортів, при собі він мав безпілотник, який ніс у рюкзаку.

Суд у США присудив казахстанцю той термін, який він встиг відбути до депортації. 7 травня колишнього найманця депортували на батьківщину. Там він теж опинився перед правосуддям: суд визнав його винним у тяжкому злочині проти миру та безпеки та призначив п'ять років позбавлення волі в колонії середньої безпеки.

Сам Пралієв на суді стверджував, що тяжкохворий і просив призначити йому умовне покарання. Його адвокати також казали, що як громадянин росії він не підкоряється казахстанському правосуддю, але суд зазначив, що на момент вербування до «Вагнера» чоловік мав лише казахстанський паспорт.

Також у казахстанця конфіскують 5,5 тисяч доларів, 500 малійських франків, а також п'ять російських рублів і п'ять українських гривень. Він також зобов’язаний виплатити до Фонду компенсації потерпілим 20 місячних розрахункових показників (приблизно 6 тисяч гривень).

Крім того, усі його банківські картки, медалі, посвідчення про нагородження та читацький квиток знищать.