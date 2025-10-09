Путін визнав збиття азербайджанського авіалайнера, але це сталося нібито через українські дрони

Лідер рашистів Владімір Путін зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та обговорив із ним авіакатастрофу пасажирського авіалайнера поблизу казахстанського Актау, що трапилася у грудні 2024 року. Очільник Кремля визнав, що літак обстріляла російська ППО.

Його слова передає пропагандистське агентство ТАСС.

Так, за словами Путіна, дві ракети російської протиповітряної оборони не уразили азербайджанський літак, вибухнули поряд із ним, тому, ймовірно, авіалайнер уразили уламки боєприпасу.

Також Путін зазначив, що пілотам пропонували здійснити посадку в аеропорту Махачкали, однак ті, мовляв, відмовилися.

Разом із цим рашистський ватажок додав, що тоді в повітряному просторі перебували українські дрони, тож авіакатастрофа, за його словами, зокрема, пов’язана із цим.

25 грудня 2024 року літак Azerbaijan Airlines виконував рейс зі столиці Азербайджану, Баку, до російського міста Грозний (Чеченська Республіка). А втім, кілька разів змінивши маршрут, він упав поблизу казахстанського Актау. Унаслідок цього загинули 38 людей на борту.

У Росавіації попередньо стверджували, що аварія сталася через зіткнення з птахами. За даними аеропорту Грозного, літак через туман перенаправили до Махачкали, а звідти — до Актау. Проте аналітики називали ці версії сумнівними.

Хоча того ранку над регіоном і справді був туман, аеропорт Грозного тимчасово закривали через оголошення плану «Килим» на тлі атак безпілотників. Моніторинговий портал Flightradar24 заявив, що після підльоту до району Грозного дані про траєкторію польоту літака були викривлені — ймовірно, через заглушення сигналу GPS та підміну даних.

Також соцмережами поширилися кадри хвостової частини літака — на обшивці видно сліди, ніби від елементів ураження. OSINT-аналітики стверджували, що вони схожі на сліди від ЗРК «Панцир». Водночас інші блогери поширювали думку, що це могли бути пошкодження від каміння під час падіння.

У Росії та Казахстані закликали не поспішати з висновками. Тим часом, за даними ЗМІ, попереднє розслідування Азербайджану показало, що причиною авіатрощі є російська ракета, яку могли запустити для відбиття атак безпілотників. Це саме стверджує начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.