«Батальйон Волонтер» передав бійцям спецпідрозділу «Омега» важливу допомогу

Благодійний фонд «Батальйон Волонтер» спільно з партнерами передав бійцям Центру спеціального призначення «Омега» (підрозділ Національної гвардії України) сучасні піхотні антидронові сіткомети — мобільні засоби, що допомагають захищати військових від малих безпілотників. Про це у Facebook повідомив співзасновник фонду та журналіст Роман Бочкала.

За словами волонтерів, нове обладнання вже випробуване у польових умовах і довело свою ефективність під час виконання бойових завдань. Сіткомети допомагають зупиняти ворожі дрони й реально зберігають життя бійців.

Роман Бочкала подякував генерал-майору Павлу Яцюку та особовому складу «Омеги» за професійність і скоординовані дії. У фонді зазначають, що завдяки тісній співпраці з підрозділом вдалося швидко інтегрувати нове обладнання та отримати зворотний зв’язок із фронту.

У «Батальйоні Волонтер» наголошують: це не просто технологічна допомога, а реальний захист для військових під час обстрілів безпілотників. Спільні дії волонтерів і бійців підвищують рівень безпеки на передовій і наближають перемогу.

Фонд також звернувся до тих, хто планує мобілізуватися, із порадою розглянути можливість служби у «Омезі», де цінують життя кожного військового та дотримуються зважених рішень під час виконання завдань.