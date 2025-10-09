Шведські рибалки передали Україні 400 тонн сіток, які стали захистом від FPV-дронів

Швеція передала Україні близько 400 тонн списаних рибальських сіток, які спочатку планували використовувати для маскування, але згодом вони набули життєво важливого значення як засіб захисту від російських FPV-дронів. Ця ініціатива некомерційної організації Operation Change, підтримана шведськими рибалками, стала відповіддю на нові виклики війни, де повітряні атаки дронів відіграють ключову роль.

Людвіг Раместам, співзасновник Operation Change, помітив зміну в потребах України, коли запити на рибальські сітки почали надходити з надзвичайною терміновістю. У 2022 році сітки відправляли для переробки на камуфляж, але вже скоро Раместам зрозумів, що їх почали використовувати для протидії FPV-дронам.

«Ми відправили 16 кубічних метрів сіток. Виготовлення цього камуфляжу займає час, але вони вже просили більше», — розповів Раместам Радіо Свобода.

Відтоді потреба в сітках стала «нескінченною», оскільки війна переросла в конфлікт, що ведеться переважно з повітря. Operation Change вже доставила до України близько 400 тонн цього матеріалу.

Друге життя для сіток та підтримка рибалок

Ця термінова потреба в Україні збіглася зі скрутним часом для шведської рибальської промисловості. Через посилення екологічних норм ЄС, зокрема повну заборону вилову тріски в Балтійському морі з 2021 року, тисячі рибалок були змушені залишити свої цінні сіті, які іноді передавалися з покоління в покоління, невикористаними.

Можливість використати обладнання для підтримки української справи стала потужним мотиватором.

«У Швеції існує досить широка підтримка України. Тож багато з цих рибалок так раді надавати [сіті] українській передовій, що ви не можете собі цього уявити. Вони відчувають, що тепер є частиною цієї оборони», — наголосив Раместам.

Особливо сильно це відчуття на Аландських островах (територія Фінляндії зі шведськомовним населенням), де багато хто пам'ятає власний конфлікт з Кремлем під час Зимової війни 1939-1940 років. Волонтерка Мінні Регланд згадує, як одна літня жінка, чий батько був рибалкою, розлучилася з його сітями, розуміючи, що він був би радий, якби вони пішли на цю справу.

Сітки як один з елементів захисту на фронті

На Донеччині сітки проти дронів «зараз встановлюються всюди на дорогах», повідомила Радіо Свобода прес-секретар 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ірина Рибакова.

Проте вона наголосила, що сітки — це лише один із елементів захисту і «не панацея». Вони не завжди спрацьовують, оскільки пілоти дронів здатні влучати в отвори. Ідеальним, хоча й дорогим, матеріалом була б сітчаста огорожа, оскільки нейлонові сітки вразливі до вогню.

Рибакова підкреслила, що поїздка на передову вимагає цілого комплексу тактик: швидка їзда, потужні електронні засоби глушіння та наявність кількох спостерігачів. Серед засобів боротьби з дронами — кулемети, дробовики та навіть невеликі сіткові установки «Пташки», прозвані солдатами «останнім шансом».

Врятовані життя

Раместам підтвердив, що щедрість шведських рибалок безпосередньо врятувала численні життя в Україні.

«Був один автомобіль, на який встановили пожертвувані сітки, а потім, лише через пару днів, автомобіль був атакований [російським FPV-дроном]. Ці сітки були встановлені приблизно за метр від автомобіля на металевих прутах, тому сіткою значно зменшився вплив вибуху, і люди в автомобілі вижили», — розповів Радіо Свобода Людвіг Раместам.

Він додав, що у подяці українські військові конкретно зазначили, що ці сітки врятували їм життя.