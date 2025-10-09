Нашестя павуків охопило Україну: зафіксовано появу небезпечних для людини видів

В останні тижні в Україні спостерігається нетипове зростання кількості павуків, що викликало занепокоєння серед населення. Про "нашестя" повідомляють мешканці низки областей, зокрема Хмельницької, Рівненської, Запорізької, Миколаївської та Вінницької.

Де знаходять павуків?

Комахи, розмір яких у деяких регіонах сягає кількох сантиметрів, помічені як у природному середовищі, так і в помешканнях людей. Їх знаходять у:

Квартирах

Приватних будинках

На вулиці

Чи є загроза?

Хоча переважна більшість павуків, які зустрічаються в Україні, є нешкідливими і виконують важливу функцію в екосистемі, полюючи на шкідливих комах, серед них фіксують і небезпечні види.

Експерти застерігають, що укуси деяких більших або інвазивних видів можуть становити ризик для здоров'я людини. Симптоми після укусу можуть включати:

Сильний біль

Почервоніння та набряк

Алергічні реакції різної важкості

У разі укусу, який супроводжується погіршенням самопочуття, рекомендується негайно звернутися до лікаря. Фахівці також радять бути обережними та не провокувати павуків, аби уникнути неприємних наслідків.

Для запобігання появі павуків у будинку варто ретельно прибирати приміщення, особливо кути та важкодоступні місця, а також закривати щілини та отвори, через які вони можуть проникати.