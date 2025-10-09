Нашестя павуків охопило Україну: зафіксовано появу небезпечних для людини видів

В останні тижні в Україні спостерігається нетипове зростання кількості павуків, що викликало занепокоєння серед населення. Про "нашестя" повідомляють мешканці низки областей, зокрема Хмельницької, Рівненської, Запорізької, Миколаївської та Вінницької.
Де знаходять павуків?
Комахи, розмір яких у деяких регіонах сягає кількох сантиметрів, помічені як у природному середовищі, так і в помешканнях людей. Їх знаходять у:
-
Квартирах
-
Приватних будинках
-
На вулиці
Чи є загроза?
Хоча переважна більшість павуків, які зустрічаються в Україні, є нешкідливими і виконують важливу функцію в екосистемі, полюючи на шкідливих комах, серед них фіксують і небезпечні види.
Експерти застерігають, що укуси деяких більших або інвазивних видів можуть становити ризик для здоров'я людини. Симптоми після укусу можуть включати:
-
Сильний біль
-
Почервоніння та набряк
-
Алергічні реакції різної важкості
У разі укусу, який супроводжується погіршенням самопочуття, рекомендується негайно звернутися до лікаря. Фахівці також радять бути обережними та не провокувати павуків, аби уникнути неприємних наслідків.
Для запобігання появі павуків у будинку варто ретельно прибирати приміщення, особливо кути та важкодоступні місця, а також закривати щілини та отвори, через які вони можуть проникати.Автор: Галина Роюк