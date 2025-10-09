Україна відкриває двері: Як множинне громадянство змінить життя українців у світі

Уряд України затвердив критерії для країн, громадяни яких матимуть можливість набувати множинного громадянства, зберігаючи свій іноземний паспорт. Це рішення відкриває шлях для етнічних українців за кордоном відновити правовий зв'язок із Батьківщиною.

Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову, розроблену Міністерством закордонних справ. Новий закон, який набуде чинності з 16 січня 2026 року, дозволить спрощено набувати громадянство України.

Ключова аудиторія та мета

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у дописі на Facebook пізно ввечері 8 жовтня, головна мета реформи — підтримка українських громад у світі.

"Запровадження множинного громадянства дозволить тим етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав, набувати українського громадянства зі збереженням їхнього іноземного громадянства", — зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що це довгоочікуваний крок для сотень тисяч українців за кордоном, які зможуть відновити зв'язок із Батьківщиною. Міністр також подякував президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністерці Юлії Свириденко за підтримку реформи.

Головний критерій — підтримка України

Постанова встановлює чіткі критерії для визначення країн, з якими буде запроваджено спрощений порядок набуття громадянства. Пріоритет надаватиметься найближчим союзникам України.

Серед основних критеріїв:

Членство в Групі семи (G7) або Європейському Союзі .

Запровадження санкцій проти РФ за її агресію.

Підтримка суверенітету України та позиція під час голосувань у міжнародних організаціях .

Наявність стратегічного партнерства та рівень фінансової допомоги Україні.

Рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин та інші фактори, що впливають на національні інтереси.

Перелік країн, які відповідатимуть цим критеріям, буде затверджений Кабінетом міністрів окремою постановою.

Закон про множинне громадянство був ухвалений Верховною Радою в червні та підписаний Президентом Зеленським у липні. Він почне діяти з 2026 року.