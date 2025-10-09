СБУ затримала ще одного зрадника на Полтавщині

Зловмисник готував координати для нової ракетної атаки рф по оборонній та критичній інфраструктурі Миргорода, повідомляє СБУ.



За даними цього коригувальника ворог сподівався «накрити» балістикою більшість електропідстанцій, що живлять райцентр.



Також пріоритетними цілями рашистів були дислокації мобільних вогневих груп та запасних командних пунктів українських військ.



Щоб скоригувати удар, фсб завербувала місцевого різноробочого через Телеграм.



За інструкцією окупантів агент шукав по місту енергооб’єкти, а також будівлі, біля яких знаходився особовий склад Сил оборони.



Під час розвідвилазок він позначав локації таких «цілей» на гугл-картах і передавав кураторові – співробітнику прикордонного управління фсб по Псковській області.



СБУ завчасно викрила ворожого поплічника і затримала його «на гарячому», коли він фотографував периметр однієї із запасних локацій Сил оборони.



СБУ провела комплексні заходи для убезпечення об’єктів, що перебували в зоні шпигунської розвідактивності.



На місці події у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

