РФ за один день знищила 60% видобутку газу в Україні

Російські удари знищили понад половину внутрішнього видобутку природного газу України.

Київ на початку цього тижня повідомив союзникам, що масований обстріл Росії 3 жовтня по Харківській і Полтавській областях вивів з ладу близько 60% видобутку газу країни, повідомляє Bloomberg.



Якщо атаки триватимуть, до кінця березня Україні доведеться купити близько 4,4 млрд. кубометрів газу майже за 2 млрд євро. Це приблизно 20% річного споживання країни.



Після ударів Україна терміново звернулася до партнерів "Групи семи" за обладнанням для ремонту енергосистеми і знову наголосила на давніх запитах про додаткову ППО для захисту енергооб'єктів. Київ просить фінансову підтримку для оплати імпорту газу.



"Росія робитиме все, щоб завадити нам видобувати наш газ, - сказав президент Володимир Зеленський, - Вони робитимуть усе. Буде складно все це захистити. Завдання - мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ".



З початку року Україна закупила 4,58 млрд кубометрів газу в зовнішніх постачальників, із них 3,67 млрд. - після завершення минулого опалювального сезону. Хоча Київ оцінював потребу імпорту до кінця року в 5,8 млрд. кубометрів, цього тижня він повідомив союзникам, що через атаки РФ ця цифра може зрости.



"Точний обсяг імпорту залежатиме від швидкості ремонту пошкоджених об'єктів і наслідків можливих подальших ударів", - заявила міністр енергетики Світлана Грінчук.



Генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький провів продуктивну зустріч з представниками G7 і поспілкувався з МВФ та іншими партнерами.



"Наші партнери розуміють всю складність ситуації", - наголосив він.

