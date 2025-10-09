Бельгія окреслила червоні лінії щодо кредиту Україні

Бельгія окреслила свої "червоні лінії" щодо використання заморожених російських активів для фінансування позики на репарації Україні в розмірі 140 млрд. євро, вимагаючи від країн ЄС гарантій спільного покриття всіх поточних і майбутніх ризиків.

Бельгія наполягає, щоб усі 27 країн Євросоюзу погодилися розділити відповідальність за можливі фінансові або юридичні наслідки, пов’язані з використанням російських активів, заморожених після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, повідомляє Politico.



"Ці гарантії не можуть бути обмежені лише сумою в 170 мільярдів євро готівкою, яку Комісія пропонує мобілізувати. Потенційна відповідальність може бути значно більшою за номінальну суму", — заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.



Він підкреслив, що гарантії не мають автоматично припинятися після зняття санкцій, адже арбітражні процедури можуть з’явитися навіть через роки.



Бельгія, на території якої розташований фінансовий депозитарій Euroclear, що володіє більшістю заморожених російських державних активів, побоюється, що саме вона нестиме основну відповідальність у разі позовів з боку Росії.



Серед умов, висунутих урядом Бельгії: заборона на будь-які заходи, які можуть бути розцінені як конфіскація; юридично зобов’язальні гарантії солідарної відповідальності країн ЄС за ризики для Euroclear і Бельгії; а також домовленість про негайне надання коштів у разі необхідності повернення активів Росії, наприклад після укладення мирної угоди.

