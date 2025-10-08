Гроші чи закон: Чому Бельгія гальмує «репараційний кредит» Україні на €140 млрд і чого вимагає від ЄС

Уряд Бельгії опинився під зростаючим тиском з боку Європейського Союзу щодо надання дозволу на використання заморожених російських активів для так званого «репараційного кредиту» Україні. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Проблема заморожених активів

Загалом близько 190 мільярдів євро суверенних активів Росії, що були заблоковані у відповідь на повномасштабне вторгнення у 2022 році, зберігаються у центральному депозитарії цінних паперів у Брюсселі — Euroclear.

Тривалий час низка західних країн, включно зі США, Німеччиною та Бельгією, скептично ставилися до ідеї використання цих коштів, побоюючись можливих правових та фінансових наслідків.

Зміна позиції та зовнішній тиск

Проте, зазначає видання, позиція Європи суттєво змінилася протягом останніх тижнів. Це відбулося, зокрема, після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа закликала союзників у G7 конфіскувати або «іншим чином використати заморожені активи Росії для фінансування оборони України».

Активну позицію висловив і канцлер ФРН Фрідріх Мерц, який нещодавно написав у статті для Financial Times, що 140 мільярдів євро з цих коштів необхідно використати як позику для озброєння України.

Вимоги Бельгії та критика ЄС

Єврокомісія також представила пропозиції щодо структури «репараційної позики», наполягаючи на тому, що Москва має заплатити за агресивну війну проти України.

Однак, прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер звернувся до інших 26 країн ЄС з вимогою покрити юридичні та фінансові ризики цієї позики та гарантувати повну суму. Його мета – уникнути ситуації, коли Бельгія може бути змушена повертати кошти.

Ця позиція викликала осуд з боку інших столиць Євросоюзу, особливо з огляду на значні прибутки, які Бельгія вже отримує від цих активів. Прибутки Euroclear підлягають бельгійському корпоративному податку.

Податкові надходження Бельгії

За даними Euroclear, з 2022 року уряд Бельгії вже зібрав 3,6 мільярда євро податків на прибуток, отриманий від активів російського центрального банку та інших підсанкційних російських організацій.

В уряді Бельгії заявили, що ці надходження були «спрямовані на підтримку України».

Європейський Союз прагне узгодити питання позики для України в розмірі 140 мільярдів євро до грудня, а перші виплати заплановані на другий квартал 2026 року.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що лідери ЄС не погодили мегазаєм Україні забезпечений замороженими активами РФ.