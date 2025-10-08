Туман чи обман: що означають заяви Трампа щодо «Томагавків» для України

Президент США Дональд Трамп зробив нову гучну заяву про постачання крилатих ракет Tomahawk Україні, повідомивши, що він «начебто» ухвалив якесь рішення, але не розкрив його сенсу. Очільник Білого дому принагідно додав, що спочатку «запитає», як Київ застосовуватиме ці ракети, і підкреслив, що не хоче ескалації. Таким чином, висловлювання 47-го президента Сполучених Штатів можуть бути розцінені і як готовність кинути виклик путінській Росії, і як відмова вдаватися до такого кроку. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Заява Дональда Трампа щодо України, яка дозволяє допустити можливість ухвалення ним рішення почати постачання нашій державі далекобійних ракет Tomahawk, пролунала на світанку вівторка, 7 жовтня за Києвом під час його спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому. При цьому слід зауважити, що питання російсько-української війни і все, що з нею пов’язано, пролунало ніби «між іншим» серед інших тематичних кейсів. У їх числі - близькосхідне врегулювання, поведінка «Хамасу» та Ірану, шатдаун у США, плани візиту до Бразилії та скандал довкола активістки Грети Тунберг, яка спробувала разом із «Флотилією стійкості» прорватися в сектор Газа. Трамп назвав активістку «божевільною, якій слід негайно звернутися до лікаря». Натомість, відповідаючи на запитання про «Томагавки» для Києва, старий-новий господар Білого дому вжив словосполучення sort of made a decision, що дослівно можна перекласти: «начебто прийняв рішення». У чому сенс цього «начебто», Трамп не уточнив, а його розгорнута відповідь натомість породила ще більше запитань.

«Я не домагаюся ескалації», - повідомив головний республіканець. Це могло бути прочитано як завуальована відмова Україні. З іншого ж боку, 79-річний американський лідер повідомив, що йому ще треба з’ясувати, яким саме чином українська сторона використовуватиме Tomahawk. Цю ж репліку можна вважати конкретизацією вже ухваленого політичного рішення на користь України. «Думаю, я хочу знати, що вони з ними зроблять. Куди вони їх спрямують. Думаю, мені доведеться запитати про це»,- заявив пан Трамп, змусивши всіх продовжувати гадати на прогнозній гущі, будуть постачання чи ні.

«Президент Сполучених Штатів вміє здивувати. Володимир Зеленський при нещодавній зустрічі, окрім іншого, попросив у американського колеги ракети Томагавк. Потужну та символічну зброю. Новина про це розійшлася, але великого резонансу не викликала. Тому що ніхто навіть уявити не міг, що про це має сенс розмовляти сьогодні. Всі звикли до логіки дій Джо Байдена. Безкінечно думати, давати чи ні. Потім ще рік - майже вирішив. Ще рік - документ на столі і майже підписали. А коли дають щось - у комплекті йде безліч обмежень. У Трампа ж період від питання до прийняття рішення трохи інший. Прохання, публічна новина і нарешті він озвучує як факт: «Я вже фактично прийняв рішення про відправку ракет «Томагавк» в Україну, але задам кілька питань»», - зазначає політолог Кирило Сазонов.

Назвавши трампівські питання цілком очікуваними та логічними, експерт резюмував: «Як саме Україна збирається використовувати цю зброю? Відповідь можна спрогнозувати. Пріоритетними цілями для України є: російські НПЗ, нафтобази, підприємства ВПК та військові об’єкти. Також зазвичай під удар наших дронів потрапляє вже зараз енергетична інфраструктура та залізниця. З основного - все. Чи дасть добро Трамп на ці мішені? По НПЗ при Байдені була заборона, зараз її немає, оскільки Трампа та його команду взагалі влаштовує ліквідація Росії як гравця на цьому ринку. По підприємствах ВПК та військових об’єктах питань теж не буде. Тобто можливо лише обмеження не бити по енергетиці чи залізниці. Саме «Томагавками», нашою зброєю можна. Непоганий вибір цілей, який цілком влаштовує нас станом на зараз. А Москва вкотре пересвідчиться, що в цю гру таки можна грати удвох. Вони зараз майже половину снарядів отримують с Північної Кореї, а запчастини з Китаю. То нехай не плачуть, що ми отримаємо ракети зі США».

Водночас, аналізуючи крайні «ракетні» заяви пана Трампа, видання Axios пояснює розпливчастість його формулювань численними складнощами та ризиками, які неминуче виникнуть у тому випадку, якщо західні союзники оплатять постачання Tomahawk і американські ракети зрештою з’являться в Україні. За оцінкою видання, гіпотетичне використання Tomahawk може зробити президента США заручником неконтрольованої ескалації, яка не збігається з його політичними інтересами. Як зазначає Axios, адміністрація США побоюється, що на певному етапі вона не зможе контролювати застосування далекобійних ракет Києвом.Коментуючи крайні висловлювання Дональда Трампа, путінський речник Пєсков зазначив, що в Кремлі вважають за потрібне дочекатися чіткіших заяв глави Білого дому, «якщо вони підуть». «Щодо постачання озброєння… Насправді спочатку вони відбуваються, а вже потім звучать відповідні заяви. Принаймні так завжди було за адміністрації Байдена, нам це добре відомо. Як цього разу – подивимося»,- додав кремлівський спікер, апелюючи при цьому до нещодавніх заяв власне Путіна. Ну, а Путін, нагадаємо, у своєму виступі на Валдайському форумі заявив, що постачання Києву ракет Tomahawk означатиме «якісно новий етап ескалації», у тому числі й у відносинах по лінії Вашингтон-Москва. За словами кремлівського диктатора, за такого сценарію цим відносинам буде завдано шкоди, що робить нинішню взаємодію з адміністрацією США неможливою. Путін також зазначив, що застосовувати Tomahawk в Україні без прямої участі американських військовослужбовців неможливо.

Між тим певної невизначеності у питанні передачі ракет Tomahawk Україні вносять наростаючі труднощі з реалізацією програми військової допомоги Києву PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яку було запущено 14 липня рішенням президента Трампа і генсека НАТО Марка Рютте для реалізації нової схеми закупівель американської зброї для нашої з вами країни. Через неповні чотири місяці з’ясовується, що реалізація програми PURL зайшла в глухий кут. Як заявив днями керівник президентського Офісу Андрій Єрмак, наразі в рамках цієї програми на військові потреби України було зібрано $2 млрд. При цьому список країн-донорів програми та кількість перерахованих коштів не оновлювалися з 25 серпня. Нині до списку найактивніших донорів входять Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина та Канада. Перше військове обладнання за угодою між США та НАТО в рамках програми PURL прибуло в Україну 18 вересня, і, за даними низки джерел провідних західних медіа, ЗСУ отримали в рамках пакету допомоги ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot та ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Якою колією надалі рухатиметься програма – питання.

Питання також виникають і у контексті ймовірної практичної реалізації сценарію використання Tomahawk в Україні через відсутність у неї необхідної для цього інфраструктури - з огляду на те, що запуски можуть здійснюватися з кораблів, підводних човнів або сухопутних комплексів Typhon. «Навіть якщо Tomahawk будуть надані із системою Typhon, це буде лише одна така система із 16 або, можливо, 32 ракетами. І хоча вони зможуть досягти Москви чи, скажімо, Санкт-Петербурга, дуже малоймовірно, що це дасть Україні якусь реальну перевагу. Однак це може розглядатися як ескалація і серйозніше залучення США до конфлікту», - заявив підполковник Сухопутних сил США у відставці Ерл Расмуссен.

Натомість політолог і експерт з ракетних програм Олександр Кочетков констатує: «Томагавк» - чудова крилата ракета, бо постійно модернізується. Збити її вкрай важко, бо вона орієнтується не стільки по GPS, скільки по супутниковій мапі, яка закладена у систему керування, що дозволяє ракеті літати дуже низько - там, де її не бачить більшість радіолокаційних станцій. Але вона переважно морського базування. Звісно, є комплекси наземного базування, але їх дуже небагато навіть у США. Тому прохання передати Україні «Томагавки» спочатку виглядало, як вельми гіпотетичний інструмент політичного тиску на Кремль, щоб налякати і примусити до конструктивних мирних переговорів. Проте від Трампа пролунала заява, що Штати дійсно розглядають питання про «Томагавки» для України. Це відверто дивує неприродною рішучістю Трампа, але якщо розібратися уважно, то варіант може виявитися дуже перспективним».

Розкриваючи власне суть перспективності історії з Tomahawk, експерт констатував: «Справа в тому, що передача може відбутися виключно у вигляді універсального мобільного ракетного комплексу MRC Typhon. «Томагавк» з неї летіть на 1800 км, бойова частина 450кг. Така ракета дістане до більшості ворожих аеродромів, з яких атакують Україну (в ефективності застосування «Томагавків» ми пересвідчилися у Сирії). Але при цьому друга ракета, СМ-6, яка може запускатися з Typhon, ще цікавіша. Це сучасна зенітна ракета з дальністю - увага - 460 км при використанні з землі (води). Але вже є варіант запуску СМ-6 з американських літаків, і тоді дальність досягає 600 км! На додаток, ця ракета здатна знищувати балістичні ракети, а також точкові наземні цілі, зокрема, ракетні комплекси, а оскільки вона сама псевдобалістична, то все відбувається дуже швидко. Таким чином, сценарій може бути наступним. США передають нам один комплекс Typhon, але велику партію ракет СМ-6 (з системою використання з F-16), які здатні влаштувати ворожій авіації справжній повітряний геноцид. А Typhon буде легалізувати ситуацію, ще й додавати «Томагавків» на велику дальність».

При окресленому сценарному розвитку подій, наголошує Олександр Кочетков, гіпотетичний інструмент «примусу недоімперії» до мирних перемовин перетворився би на цілком реальний. Але все це, звісно, можливо за умови, що Дональд Трамп вчергове не візьме нескінченні два тижні на роздуми.